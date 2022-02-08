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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 1.998,55 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 1.998,55 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi dünkü kapanış seviyesinin hemen altından açılırken, holding endeksi de yüzde 0,02'lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,61'le bilişim oldu.

Dün sanayi ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 artışla 1.997,58 puandan tamamladı.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu, veri takviminde ise ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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