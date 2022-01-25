  • BIST 1.905,48
  • Altın 791.90598
  • Dolar 13.4888
  • Euro 15.2561
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -11 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 1.927,82 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,53 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.927,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,5'le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le turizm oldu.

Dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın artan satış baskılarıyla saat 17.47'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı ve seans tamamlanmış oldu. Böylece BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,02 değer kaybıyla 1.910,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında oynaklığın yüksek, risk iştahının ise düşük seyrettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağına işaret eden analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak25 Ocak 2022 Salı 09:15
  • Dolarda son durum25 Ocak 2022 Salı 09:00
  • Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünün 2030'da 40 gigavata ulaşması öngörülüyor24 Ocak 2022 Pazartesi 15:05
  • Emtia fiyatları ralliler eşliğinde zirve tazeledi24 Ocak 2022 Pazartesi 12:50
  • Türkiye'nin ham çelik üretimi 2021'de 40 milyon tonu aşarak rekor kırdı24 Ocak 2022 Pazartesi 12:47
  • Tüketiciler geçen yıl en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda sorun yaşadı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:18
  • Bakan Dönmez'den 'İran' açıklaması: Şartları tutturamadı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:06
  • Bakan Dönmez: İran kontratta yazılı olan şartları tutturamadı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:05
  • Borsa haftaya düşüşle başladı24 Ocak 2022 Pazartesi 10:22
  • Küresel piyasalar haftaya yön arayışıyla başladı24 Ocak 2022 Pazartesi 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti