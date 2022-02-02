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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 2.028,88 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,45 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 2.028,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,23'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,61 artışla 2.015,43 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla bankanın martta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin zayıfladığını belirterek, para politikasında orantılı sıkılaşmaya özen gösterileceği görüşlerinin ağırlık kazanmasının risk iştahını desteklediğini söyledi.

Fed'in bilanço küçültme ve faiz artırımlarında izleyeceği yola ilişkin sözle yönlendirmelerin arttığı bir dönemde bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı verilerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği toplantıdan çıkacak kararların da takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde ise zayıf veri gündemine karşın bilanço takviminin yoğunlaşmaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliğin artabileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 1.990 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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