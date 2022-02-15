  • BIST 2.018,81
  • Altın 813.43023
  • Dolar 13.5942
  • Euro 15.3967
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 2.008,29 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,35 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 2.008,29 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,62'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,18'le orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün dünya borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,39 değer kaybıyla 2.001,94 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğine işaret eden analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik faturaları ucuzlayacak: Yeni düzenlemeler yolda15 Şubat 2022 Salı 09:37
  • Dolar kurunda Ukrayna etkisi15 Şubat 2022 Salı 09:32
  • Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir sürüyor15 Şubat 2022 Salı 09:06
  • Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:54
  • Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor14 Şubat 2022 Pazartesi 14:30
  • Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı14 Şubat 2022 Pazartesi 13:57
  • 3600 ek gösterge için buluşacaklar: Kazançlar artacak14 Şubat 2022 Pazartesi 13:51
  • Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor14 Şubat 2022 Pazartesi 13:51
  • Para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi 21 Şubat itibarıyla 5 bin lira olacak14 Şubat 2022 Pazartesi 11:41
  • Merkez Bankası yeni FAST kararı: Tek seferde 10 bin TL gönderilebilecek14 Şubat 2022 Pazartesi 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti