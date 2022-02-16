  • BIST 2.053,14
  • Altın 806.19832
  • Dolar 13.6196
  • Euro 15.4958
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.049,91 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,75 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.049,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,78'le turizm, tek kaybettiren yüzde 0,70'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamalarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.038,16 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, yapılan açıklamalarla tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, tutanaklarda bankanın faiz artırım hızı ve zamanlamasına ilişkin verilecek ipuçlarının pay piyasalarının bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor16 Şubat 2022 Çarşamba 08:59
  • Türk Telekom 2021’de 5,8 milyar TL net kar elde etti16 Şubat 2022 Çarşamba 08:59
  • Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihraç edecek15 Şubat 2022 Salı 14:21
  • Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı15 Şubat 2022 Salı 14:20
  • Piyasalar, Rusya'dan gelen haberlerle rahatladı15 Şubat 2022 Salı 12:58
  • Çiçek sektörü kar nedeniyle pazar kaybından endişeli15 Şubat 2022 Salı 12:18
  • Almanya'nın doğal gaz stoku en düşük seviyesinde15 Şubat 2022 Salı 12:17
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı15 Şubat 2022 Salı 12:17
  • Türkiye'de geçen yıl tereyağı, krema ve inek sütü üretiminde rekor kırıldı15 Şubat 2022 Salı 12:16
  • Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı15 Şubat 2022 Salı 12:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti