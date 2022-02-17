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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 2.049,74 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 2.049,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,63'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlemesine karşın pozitif görünümü korudu ve günü yüzde 0,16 artışla 2.041,43 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan ocak ayı toplantı tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi. Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve korkulandan daha şahin bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında bankanın martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 35 seviyelerine geriledi. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına çevrildiğini aktaran analistler, karar metninde özellikle enflasyona dair yapılacak yönlendirmelerin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Analistler, makroekonomik veri gündemine bakıldığında da yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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