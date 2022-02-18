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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 2.025,48 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,50 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.025,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 5,05'le turizm oldu.

Dün oynaklığın yüksek seyretmesiyle pozitif ve negatif fiyatlamalar arasında gidip gelen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bilgi kirliliği yaratan açıklamaların pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yükselen enflasyon ve belirsizlik ortamında merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına yönelik değerlendirmelerinin de öneminin arttığına işaret eden analistler, bu kapsamda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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