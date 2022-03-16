  • BIST 2.096,28
  • Altın 905.337
  • Dolar 14.7007
  • Euro 16.1374
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 2.092,07 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.092,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85'le turizm, tek kaybettiren yüzde 0,08'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün güne hafif satıcılı başlamasının ardından günü de yüzde 0,44 değer kaybıyla 2.079,38 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden jeopolitik risklere karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere ilişkin umutların pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülediğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzin ve motorinde bir indirim daha! İşte yeni fiyatlar16 Mart 2022 Çarşamba 09:26
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak16 Mart 2022 Çarşamba 09:17
  • Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor16 Mart 2022 Çarşamba 09:16
  • Japonya'dan BAE'ye petrol üretimine 'proaktif katkı' yapması çağrısı16 Mart 2022 Çarşamba 09:14
  • Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi16 Mart 2022 Çarşamba 09:10
  • Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim daha!15 Mart 2022 Salı 16:30
  • Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler sürüyor15 Mart 2022 Salı 15:48
  • Bakan Nebati'den akaryakıt ve enflasyon açıklaması!15 Mart 2022 Salı 14:27
  • Yabancıya konut satışında rekor kırıldı15 Mart 2022 Salı 13:50
  • Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Altın almayı durdurdu15 Mart 2022 Salı 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti