  • BIST 2.185,75
  • Altın 914.868
  • Dolar 14.823
  • Euro 16.3268
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.181,76 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,27 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.181,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,38'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.172,48 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini ancak yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini söyledi.

Müzakere haberleri ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının dün sert gerilediğine işaret eden analistler, bugün daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu bildirdi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorine indirim geliyor29 Mart 2022 Salı 09:52
  • Dolarda son durum29 Mart 2022 Salı 09:51
  • Amazon Danışmanlık ticaretin olmazsa olmazı mı?29 Mart 2022 Salı 09:50
  • Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor! Gözler İstanbul'a çevrildi29 Mart 2022 Salı 09:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı29 Mart 2022 Salı 09:48
  • En iyi Amazon Danışmanlık firması hangisi?29 Mart 2022 Salı 09:45
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak29 Mart 2022 Salı 09:45
  • Küresel piyasalar, düşen petrol fiyatları ile pozitif seyrediyor29 Mart 2022 Salı 09:44
  • Sanal ticarette Amazon danışmanlık neden önemli?29 Mart 2022 Salı 09:30
  • Amazon danışmanlık için bilinmesi gerekenler29 Mart 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti