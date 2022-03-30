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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.212,78 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.212,78 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90'la metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,23'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliği artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme ve özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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