  • BIST 2.246,06
  • Altın 912.313
  • Dolar 14.6852
  • Euro 16.25
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 2.238,73 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 2.238,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,06'yla turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 2.233,30 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2022 hedeflerimizi tam tutturamayacağız büyük ihtimalle ama çok kötü bir sezon beklemiyoruz31 Mart 2022 Perşembe 11:27
  • Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 arttı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
  • OSB'lerde güneş enerjisine dayalı tesislere ilişkin sınırlama kaldırıldı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
  • OGS'de son gün31 Mart 2022 Perşembe 11:25
  • Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin önemine ilişkin video paylaştı31 Mart 2022 Perşembe 11:25
  • Borsa güne yükselişle başladı31 Mart 2022 Perşembe 11:24
  • EBRD: Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi ciddi şekilde yavaşlatacak31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • TÜREB: Türkiye, her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi ihale etmeli31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • Dünya Bankası, Türkiye'nin tarım sektörüne 'yeşil büyüme' için 341 milyon dolarlık kredi sağlayacak31 Mart 2022 Perşembe 11:22
  • Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor31 Mart 2022 Perşembe 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti