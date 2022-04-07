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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 2.329,06 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,66 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 2.329,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından küresel çapta azalan risk iştahı ile kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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