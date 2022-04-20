  • BIST 2.522,44
  • Altın 915.973
  • Dolar 14.6607
  • Euro 15.8535
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 2.528,24 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,0 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.528,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 2.533,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,36 artarak kapanış rekorunu 2.519,24 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü19 Nisan 2022 Salı 16:21
  • 'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı19 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor19 Nisan 2022 Salı 14:15
  • Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi19 Nisan 2022 Salı 13:50
  • THY'den Brezilya merkezli GOL ile ortak uçuş anlaşması19 Nisan 2022 Salı 12:52
  • Değer odaklı medikal turizmin güçlendirilmesine yönelik rapor açıklandı19 Nisan 2022 Salı 12:31
  • Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı19 Nisan 2022 Salı 12:28
  • Türkiye hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazandı19 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi19 Nisan 2022 Salı 10:21
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor19 Nisan 2022 Salı 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti