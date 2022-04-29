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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 2.437,15 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.437,15 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, yaklaşan bayram tatili ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde pozisyon kapatan yatırımcılar ve artan kar satışlarının etkisiyle dün günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 2.428,42 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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