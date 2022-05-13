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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,05 artışla 2.416,04 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,05 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 2.416,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,12'yle turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalardaki negatif seyre paralel günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, bugün merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yurt içi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta yıllık yüzde 9,4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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