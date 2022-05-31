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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 2.538,89 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,75 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.538,89 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,28'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 2.527,15 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ile Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 ve tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,2 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022'nin tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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