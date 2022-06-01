  • BIST 2.575,27
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4251
  • Euro 17.6078
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.554,28 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor01 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • TÜİK 50 anketör alacak01 Haziran 2022 Çarşamba 09:29
  • EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi01 Haziran 2022 Çarşamba 09:29
  • IMF: Nijerya, 2026'ya kadar gelirlerinin yüzde yüzünü borçlarına kullanabilir31 Mayıs 2022 Salı 14:34
  • Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,1'e ulaşarak rekor kırdı31 Mayıs 2022 Salı 13:13
  • Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu31 Mayıs 2022 Salı 11:37
  • Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ31 Mayıs 2022 Salı 11:02
  • Borsa güne yükselişle başladı31 Mayıs 2022 Salı 10:12
  • Dış ticaret verileri açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 10:09
  • Büyüme rakamları açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti