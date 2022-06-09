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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 2.548,64 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,28 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 2.548,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 ve holding endeksi yüzde 0,29 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,63'le gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 2.684,77 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyetinin, piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu ifade etti.

Dünya Bankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) de küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdüğünü anımsatan analistler, yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 3'ün üzerindeki seyrine devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın para politikası yol haritasına ilişkin yapacağı yönlendirmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ECB’nin bugünkü toplantıda faizleri değiştirmese de şahin bir duruş sergilemesi beklenirken, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağı fiyatlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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