  • BIST 2.530,60
  • Altın 1018.153
  • Dolar 17.2937
  • Euro 17.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,38'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü belirterek, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.560 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'in ardından pozitif seyrediyor16 Haziran 2022 Perşembe 09:21
  • Döviz ve altın bozduran parasını eve yatırıyor15 Haziran 2022 Çarşamba 16:22
  • Motorine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak15 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mayıs ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi: Öngörülen hedefe ulaşılacağına işaret ediyor15 Haziran 2022 Çarşamba 12:05
  • Konut satış istatistikleri açıklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:36
  • Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:31
  • Borsa güne yükselişle başladı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:31
  • Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:29
  • Türkiye'den eski gaz sahalarına sondaj yapma kararı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:23
  • Benzine 97 kuruşluk indirim geldi15 Haziran 2022 Çarşamba 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti