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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.509,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 2.509,84 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 ve 10,87 puan değer kazancıyla 2.505,24 puan oldu. Toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile spor oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek tahminlerin oldukça altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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