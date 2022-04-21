  • BIST 2.558,18
  • Altın 916.395
  • Dolar 14.6923
  • Euro 16.0092
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.554,87 puana taşıdı.
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 2.554,87 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,07 ve 27,13 puan değer kazancıyla 2.553,06 puan oldu. Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirti.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2.590 seviyesinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak izleneceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da deprem meydana geldi21 Nisan 2022 Perşembe 15:08
  • Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü21 Nisan 2022 Perşembe 14:31
  • Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı21 Nisan 2022 Perşembe 14:30
  • Kars'ta sel nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı21 Nisan 2022 Perşembe 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tercih değil zorunluluk21 Nisan 2022 Perşembe 14:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık21 Nisan 2022 Perşembe 13:41
  • Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu21 Nisan 2022 Perşembe 13:25
  • İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı21 Nisan 2022 Perşembe 13:24
  • Köpek yüzünden komşusunu öldüren şüpheli evine dönünce yakalandı21 Nisan 2022 Perşembe 13:23
  • Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok21 Nisan 2022 Perşembe 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti