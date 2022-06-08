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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.684,77 puana taşıdı.
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 2.684,77 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,07 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 2.660,25 puan oldu. Toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,50 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile iletişim oldu.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.620 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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