  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazançla 2.251,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251,68 puana taşıdı

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,95 artışla 2.500,71 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği yönündeki beklentilerin arttığını vurgulayan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 2,45'in üzerini test ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzine indirim geliyor01 Nisan 2022 Cuma 11:51
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Nisan 2022 Cuma 10:40
  • Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı01 Nisan 2022 Cuma 09:41
  • Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor01 Nisan 2022 Cuma 09:40
  • Londra değil Silivri! Bir telefona 800 bin TL kaptırdı31 Mart 2022 Perşembe 17:11
  • Mart 2022 için enflasyon beklentisi belli oldu31 Mart 2022 Perşembe 16:10
  • Yağışlar Trakya'da kanolada yüksek rekolte umudunu artırdı31 Mart 2022 Perşembe 11:28
  • TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2022 hedeflerimizi tam tutturamayacağız büyük ihtimalle ama çok kötü bir sezon beklemiyoruz31 Mart 2022 Perşembe 11:27
  • Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 arttı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
  • OSB'lerde güneş enerjisine dayalı tesislere ilişkin sınırlama kaldırıldı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti