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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,75 azalışla 1.918,31 puandan başladı.
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,09 puan ve yüzde 1,75 değer kaybederek 1.918,31 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 2,82 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 6,88 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 5,46 değer kazanarak 1.952,40 puandan kapandı. Söz konusu hızlı yükselişe karşın, küresel çapta artan gerilim nedeniyle endeks haftalık bazda yüzde 3,94 geriledi.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde 2021 yılı 4. çeyrek büyüme ve ocak ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, Gayrisafİ Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 artmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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