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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 azalışla 1.943,16 puandan başladı.
Borsa haftaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,65 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 1.943,16 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,57'yle spor oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek 1.943,81 puandan kapandı.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını söyledi.

Rusya-Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini koruduğunu, ayrıca tahvil piyasalarının seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmasıyla hisse bazlı hareketlerin artabileceğine işaret etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.890 seviyelerinin destek, 1.990 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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