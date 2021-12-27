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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.902,35 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,07 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.902,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın ilk yarısında görülen sert düşüşlerin ardından cuma günü gelen tepki alımlarıyla yüzde 4,76 değer kazanarak 1.891,28 puandan kapandı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek. Bugün ayrıca, Londra borsasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne karışık bir seyirle başlayan pay piyasalarında, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla düşük hacimli ve sakin bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksinin, ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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