  • BIST 2.097,66
  • Altın 782.29329
  • Dolar 13.4667
  • Euro 15.402
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
»

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,81 artışla 2.089,72 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,79 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 2.089,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle spor oldu.

Cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını vurgulayan analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 ve 2.140 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü17 Ocak 2022 Pazartesi 10:13
  • Altın yeni haftaya nasıl başladı?17 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
  • Dolarda son durum17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor17 Ocak 2022 Pazartesi 09:10
  • FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı16 Ocak 2022 Pazar 15:21
  • En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak boruların ilk etabı Filyos Limanı'na getirildi16 Ocak 2022 Pazar 14:13
  • Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün16 Ocak 2022 Pazar 12:39
  • Zonguldak-Kilimli yolu 22 Ocak'ta açılacak16 Ocak 2022 Pazar 11:49
  • Muğla'nın su ürünleri ihracatı geçen yıl 500 milyon doları aştı16 Ocak 2022 Pazar 11:49
  • Geçen yıl dış ticarette deniz yolu öne çıktı16 Ocak 2022 Pazar 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti