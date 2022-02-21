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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,87 artışla 2.050,09 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,65 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 2.050,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 3,43 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,12 değer kazanarak 2.032,44 puandan tamamladı. Endeks, Rusya-Ukrayna gerilimiyle küresel çapta oynaklığın yüksek seyrettiği geçen haftanın tamamında ise yüzde 0,91 düşüş kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile küresel piyasalarda risk iştahının nispeten arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle piyasalarda yön arayışının öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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