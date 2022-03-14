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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 2.066,62 puandan başladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.066,62 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,56'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,58 artışla 2.053,85 puandan kapandı. Endeksin haftalık bazdaki yükselişi ise yüzde 3,17 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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