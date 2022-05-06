  • BIST 2.455,78
  • Altın 898.303
  • Dolar 14.8963
  • Euro 15.6379
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruda, "VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin de tam iş gününde 18.10 olan seans sonu zamanının, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18.15 olarak uygulanmasının yeknesaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlanacağının düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, Borsa İstanbul'un bu nedenle açılış ve kapanış seanslarında düzenleme yapılması için çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, açılış seansı uygulaması ile eş zamanlı olarak, hali hazırda pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin yarım iş gününde 12.40 olan seans sonu zamanlarının diğer sözleşmelerde olduğu gibi 12.45 olarak uygulanmasının düşünüldüğü aktarıldı.

Nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için 13 Mayıs'a kadar görüş ve önerilerin sunulması talep edilen açıklamada, görüşlerin "VİOP Açılış Seansı" başlığı altında viop@borsaistanbul.com adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı05 Mayıs 2022 Perşembe 13:46
  • Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak05 Mayıs 2022 Perşembe 12:51
  • Borsada spor endeksi nisanda yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı05 Mayıs 2022 Perşembe 12:10
  • Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti05 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 11:27
  • Nisanda fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 11:26
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
  • Enflasyon rakamları açıklandı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:14
  • Evlerin balkonları adeta bostana döndü05 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
  • Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar05 Mayıs 2022 Perşembe 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti