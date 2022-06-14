Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsa İstanbul Özel Pazar'daki 15. yatırım Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) tarafından gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, Bulls GSYO, yenilenebilir enerji alanında daha önce hiç kullanılmamış olan, ortamdaki (hava, su, gaz, yağ) nem ve ısı değişiminden (gizli ve atık ısıdan) yüzde 100 yerli ve patentli teknolojisi ile enerji ve su üreten RePG Enerji'ye yatırım yaptı.

Gizli ısı ve atık-ısı kaynağını yenilenebilir enerji kaynağı gibi kullanan patentli enerji teknolojilerini kapsayan yüzde 100 yeni nesil "yenilenebilir enerji jeneratörü" RePG Enerji'nin 13 Haziran'daki gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bulls GSYO AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı, Genel Müdürü Ersoy Çoban, şirket ortağı Kemal Akkaya, RePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karayağız, RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulls GSYO AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, 14 Temmuz 2021'de kurulan Bulls GSYO'nun amacının yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek olduğunu belirtti.

Bu amaçla kurumsal bir yapı kurduklarını aktaran Sarıhan, yönetim kurulunda Commercial Bank Of Qatar'da yöneticilik yapmış, Alfardan Group içinde Stratejik İlişkiler Müdürü ve Alfardan Türkiye Direktörü olan Atilla Kuruçayırlı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yönetici olarak görev yapmış Hüseyin Kaya, melek yatırımcılık konusunda uzun yıllar tecrübesi olan Aydın Öztunalı gibi alanında deneyimli isimlere yer verdiklerini bildirdi.

"Yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapmak önceliğimiz"

Sarıhan, bu güçlü yönetim kadrosuna sermaye piyasaları ve girişim sermayesi yatırımları konusunda 25 yıllık bir tecrübeye sahip Kemal Akkaya ve insan kaynakları, kurum stratejileri konusunda uzman olan Neslihan Mumcu'yu ortak olarak kattıklarını aktardı.

Kemal Akkaya'nın tecrübesinin şirkete büyük değer kattığını belirten Sarıhan, yeni ortaklarla beraber Bulls GSYO'nun, girişim sermayesi yatırımları alanındaki hedeflerini daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

Sarıhan, büyüme evresindeki erken aşama şirketlere, sahip oldukları kurumsal bilgi ve tecrübeler ile finansman, yönetim ve yapılandırma desteği sunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerinin hedeflendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli ithalat kalemi enerji. Enerji sektörünün ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan olduğunu biliyoruz. Bulls GSYO olarak sürdürülebilirlik, yatırım politikalarımızda en önemli hususlardan biri. Geleceğin yeşil enerji ekseninde şekillendiğinin de bilincindeyiz. Sürdürülebilir bir dünya için yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapmak önceliğimiz. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısı kaynakları ile güçlü, sürekli ve kesintisiz enerji üreten RePG Enerji'yi yatırım portföyümüze dahil ettiğimiz için mutluyuz. Yeni nesil enerji teknolojilerine ve inovatif girişimlere yatırım yapmak üzere fırsatları yakından takip ediyoruz. Yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmaya devam edeceğiz."

"Kolay taşınabilir elektrik üretim cihazı olma özelliğini taşıyor"

RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk de RePG Enerji'yi ortamdaki (havadaki bağıl nem, su, gaz, yağ) nem ve ısının gün içindeki değişiminden enerji (elektrik, ısıtma, soğutma) ve su üretebilen yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojisi olarak tanımladığını belirtti.

Doğadan esinlenerek gizli ve atık ısıdan yüzde 100 yenilenebilir enerji ürettiklerini ve karbon emisyonu yapmadıklarını aktaran Ayartürk, konutlarda ve otellerde doğrudan, gizli-ısı ve gün-ısı sistemine ya da merkezi sistem ile ısıtılan suya bağlı olarak sanayide fabrika bacaları, fırınlardaki atık ısılar, 60-99 derece arası jeotermal kaynaklar, kompresörler ve araçlardaki soğutma sisteminden faydalanarak elektrik enerjisi üretebildiklerini kaydetti.

Ayartürk, RePG'nin son 4 yıl içinde TRAngels melek yatırım şirketi önderliğinde 40 milyon TL üzerinde erken aşama teknoloji yatırımı aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bulls GSYO'dan aldığımız bu yeni yatırım ile yeşil enerji dönüşümünde bölgesel ve küresel oyuncu olmayı planlıyor, aynı zamanda bireysel enerji üretici/tüketici pazarında lider olmayı hedefliyoruz. Atık ısısı yüksek olan jeotermal bölgelerde ve nükleer santraller başta olmak üzere birçok farklı alanda temiz enerji dönüşümünde kilit bir rol oynayacağız. RePG teknolojisi uluslararası tescillenmiş birçok patente sahip. RePG enerji ve su jeneratörlerine yapılan yatırımlar kendilerini 2-4 yıl içinde ödeyebiliyor.

Fotovoltaik panellere ve rüzgar türbinlerine göre çok daha az yer kaplayan RePG ürünleri, modüler ve taşınabilir olmaları nedeni ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha çok esneklik ve daha az ilk yatırım maliyeti sunuyor. RePG, düşük sıcaklıktaki atık ısı kaynaklarından ve havadaki gizli ısıdan elektrik üreten uluslararası patentli makinaları ile dünyada daha önce kullanılmamış enerji kaynaklarından faydalanılmasını sağlıyor. Ev, otomobil, iş yeri, sanayi alanları, araç ve veri merkezlerinde kullanılacak olan RePG ürünleri, dünyanın tek kolay taşınabilir elektrik üretim cihazı olma özelliğini taşıyor."