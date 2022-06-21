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Borsa İstanbul'da gong, Goldman Sachs varantları için çaldı

Yatırım Bankacılığı alanındaki küresel kuruluş Goldman Sachs International, ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ'nin piyasa yapıcılığında, 21 dayanak varlık üzerine dayalı 168 yeni varant ihracını Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da gong, Goldman Sachs varantları için çaldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de varant pazarının uluslararası oyuncusu ve küresel finans kuruluşu Goldman Sachs International, Borsa İstanbul'daki varlığını güçlendiriyor.

Şirket, gong töreni ile 21 dayanak varlık üzerine dayalı 168 yeni varant ihracı gerçekleştirdi.

Kurum böylece, ÜNLÜ & Co grubu iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ'nin piyasa yapıcılık faaliyetini yürütmeye yetkili aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği iş birliğiyle Türkiye varant pazarındaki varlığını daha da güçlendirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goldman Sachs International Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa Satış bölümünden sorumlu Yönetici Direktör Yılmaz Kocagöz, "Türkiye'de sunduğumuz varantların lansmanı bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Goldman Sachs olarak Türkiye'deki varant yatırımcıları ile küresel deneyimimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Bugünkü ihraçlarımız ile gördüğünüz gibi Türkiye varant piyasasını ÜNLÜ Menkul Değerler ile birlikte büyütmek ve geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut Ünlü de "Piyasa yapıcılığını üstlendiğimiz yeni varantlar ile birlikte Türkiye'deki yatırımcıları, portföylerini çeşitlendirebilecekleri yeni ürün alternatifleri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesi için stratejik rol oynayan ÜNLÜ & Co Grubu olarak Goldman Sachs ile iş birliğimiz çerçevesinde küresel bilgi ve birikimi ülkemizdeki yatırımcılara sunduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

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