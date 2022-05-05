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Borsada spor endeksi nisanda yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden hesaplanan spor endeksi, nisan ayında borsada kazandırırken, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrışarak yatırımcısını üzdü.
Borsada spor endeksi nisanda yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, yüzde 6 arttı.

Borsanın nisan ayında rekorlara imza atmasıyla spor hisseleri de mart ayındaki yükseliş eğilimini nisan ayına da taşıdı.

Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul'daki yükseliş eğilimi devam ederken, spor kulüpleri de nisanda yatırımcısına kazandırdı.

Gördüğü en yüksek seviyeyi 2.562 puana taşıyan BIST 100 endeksi, nisanı aylık kapanış rekoru olan 2.430,55 puandan tamamladı.

Süper Ligin şampiyonu borsada hayal kırıklığına sebep oldu
Geçen ay borsada yatırımcısına , Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 16,2, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 12,8, yüzde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 5,1 kazandırırken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri yüzde 2,6 kaybettirdi.

Fenerbahçe, geçen ay ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldikten sonra yüzde 5,5 artarak 32,90 liradan, 34,72 liraya kadar yükselmişti. Fenerbahçe'nin hisseleri daha sonra 35 liranın üzerini gördü.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, borsada yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Analistler, Trabzonspor hisselerinde kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Trabzonspor için geçen ay borsada pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi uygulanma kararı alınmıştı. Buna göre, Trabzonspor hisseleri, 28 Nisan 2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27 Mayıs 2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Fenerbahçe
Spor şirketleri, yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansında borsada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hisseleri geriledi.

Yayın hakları ihalesinde ilerleme kaydedilmesi, kulüplerin imzaladığı sponsorluk anlaşmaları spor hisseleri bir taraftan yükselmesine karşın diğer taraftan spor şirketlerinin zarar açıklamaları spor şirketlerinin borsa performansını olumsuz etkiledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.

Yıl başından bu yana hisselerdeki getirilere bakıldığında, yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 21,5, Galatasaray yüzde 0,9 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 2,4, Trabzonspor yüzde 6,8 kaybettirdi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe nisan ayını 3 milyar 387 milyon 95 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 825 milyon lirayla Trabzonspor, 1 milyar 771 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 972 milyon lirayla Beşiktaş izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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