  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Boş kalan evi taksit taksit soymuşlar

Mardin'de, babasının evinde geçirdiği koronavirüs karantinasından sonra kendi evine giden Mahşuk Alkan, klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki eşyalarının çalındığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.
Boş kalan evi taksit taksit soymuşlar

Nusaybin ilçesine bağlı Barış Mahallesi Susam Sokak'ta yaşayan ve eşinin tedavisi için 6 ay önce Ankara'ya giden Mahşuk Alkan, bir süre önce evine döndü. Evini kontrol ettikten babasının yanında kalmaya başlayan Alkan, burada koronavirüse yakalandı. Bu süreçte babasının yanında karantinasını tamamlayan Alkan, daha sonra kendi evine geçti. Klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki eşyalarının çalındığı fark eden Alkan, polise gidip, şikayetçi oldu. Tekrar babasının yanına dönen ve birkaç gün sonra başvurusunu yaptığı elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için yine evine giden Alkan, bu kez diğer eşyalar ile su sayacının da çalındığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

'BİR BUZDOLABI KALMIŞ'

Polise ikinci kez hırsızlık ihbarında bulunan Mahşuk Alkan, "Covid-19'a yakalandım, babamlarda karantinaya girdim. Eşim daha Ankara'daydı, gelmemişti. Bir süre sonra karantinadan çıktım, eve bakmaya geldim. Baktım ki hırsızlar ev eşyalarını yükleyip, götürmüşler. Evde klima, derin dondurucu ve buzdolabı kalmıştı. Ankara'ya gidince elektrik şebekesinin kesilmesi için dilekçe vermiştim. Elektriğimizin tekrar bırakılması için yine dilekçe verdim. Elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için 2-3 gün sonra tekrar eve geldi. Hırsızlar, klima, iç ünitesi, derin dondurucu, evin su sayacı ve su bataryalarını söküp götürmüşler. Bir buzdolabını götürmemişler. Herhalde işlerine yaramamış. Babamlarda kalıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Polise şikayette bulunduk, evde gerekli incelemeler yapıldı. İnşallah, bir an önce bu hırsızlar yakalanır. Ev eşyaları almaya gücümüz de yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı06 Şubat 2022 Pazar 13:02
  • Avrupa depolarındaki gaz hızla tükeniyor06 Şubat 2022 Pazar 12:56
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Karantinadan çıktığım ilk gün, vatandaşla sohbet etmek en büyük temennim06 Şubat 2022 Pazar 12:55
  • Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor06 Şubat 2022 Pazar 12:55
  • Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes'te yoğunluk yaşanıyor06 Şubat 2022 Pazar 12:50
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi06 Şubat 2022 Pazar 12:27
  • Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı06 Şubat 2022 Pazar 12:26
  • Güvenlik yolları, terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı06 Şubat 2022 Pazar 12:25
  • Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki06 Şubat 2022 Pazar 12:25
  • Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı06 Şubat 2022 Pazar 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti