  • BIST 2.721,70
  • Altın 1025.901
  • Dolar 17.961
  • Euro 18.3209
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi

Yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesini amaçlayan yönetmelik, icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdirdi.

Yeni çocuk teslim usulüyle ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil uzmanların görev yaptığı "Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"ne başvuracak.

Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne babalar artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığınca karşılanacak.

Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görevli olacak.

Öncelikle taraflarla iletişime geçilerek, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek.

Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi için taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek.

Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlarca bilgilendirilecek.

Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunacak.

Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.

Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.

50 il ve ilçede çocuk görüşme merkezleri hazır
Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre, icra yoluyla çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezi'ni, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haziranda Uşak'ta açmıştı.

Öncelikle 25 il ve ilçede oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde ve uzmanların desteğiyle 2 bin 302 çocuk anne babası ile bir araya gelerek görüşme fırsatı elde etti.

Adalet Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 13 il ve 12 ilçede daha bu yeni uygulamayı başlattı. Çocuklar yararına oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde hizmet sunulan il ve ilçe sayısı 50'ye ulaştı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle uygulamanın yaygınlaştırılması ve bir yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim04 Ağustos 2022 Perşembe 11:08
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması04 Ağustos 2022 Perşembe 10:22
  • Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
  • Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
  • Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:20
  • Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:20
  • Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu04 Ağustos 2022 Perşembe 10:19
  • Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi04 Ağustos 2022 Perşembe 10:18
  • İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:17
  • Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti