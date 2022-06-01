  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3867
  • Euro 17.4825
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Boşandığı eşini döven Zarap'ın 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı

SAMSUN'da, boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'a (27) 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Boşandığı eşini döven Zarap'ın 10 yıl 4 ay hapis cezası onandı

Olay, 6 Mart 2021'de, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yagılandı. Mahkeme heyeti İbrahim Zarap’a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay da yerel mahkeme kararını onadı. 

'ÖRNEK KARAR'

Avukat İslam Gezer, "Sanığın tutarsız savunmaları, çelişkili beyanları gerek yerel mahkemece gerekse de istinaf mahkemesince inandırıcı bulunmamıştır. Yargıtayca da indirimsiz şekilde cezanın onanması ile hukuk mücadelemizi kazanmış bulunmaktayız. Dosyada yapılan suç tanımı emsal olmalıdır. Zira bu tarz eylemlerin basit yaralama, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi cezaların caydırıcı olması özelliğini oldukça etkilemektedir. Ancak dosyamızda suçun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi ve indirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veterinere cinsel saldırı davasında 15 yıla kadar hapis talebi01 Haziran 2022 Çarşamba 12:44
  • Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bulan Yargıtay'dan bozma kararı01 Haziran 2022 Çarşamba 11:17
  • Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıldönümü31 Mayıs 2022 Salı 23:25
  • Bursa'da 3 ve 7 yaşındaki oğullarını bıçaklayıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı31 Mayıs 2022 Salı 23:24
  • Manisa'da 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi31 Mayıs 2022 Salı 22:26
  • Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı31 Mayıs 2022 Salı 22:25
  • Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı31 Mayıs 2022 Salı 20:44
  • Denizli'de 85 kaçak göçmen sınır dışı edildi31 Mayıs 2022 Salı 20:43
  • Yolcu otobüsünün bagajında el yapımı 12 tabanca ele geçirildi31 Mayıs 2022 Salı 20:43
  • Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi31 Mayıs 2022 Salı 18:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti