Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada

Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay behçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu. Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev'in çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurulduğu anlar, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir süre masada oturan Elvin Umayev'in ayağa kalkarak, belinden çıkardığı tabancayla eşi Elvin Umayev'in başına ateş ettiği görüldü. Cinayetten sonra bir süre parkta yürüyen cinayet zanlısı, polisler olay yerine geldiğinde ellerini kaldırarark teslim oldu.