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Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı

IĞDIR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Osman Bekirke'nin (35) evine özel eşyalarını alacağını söyleyerek giren Kader Bekirke (25), müstakil evi ateşe verdi.
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı

Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. 3 çocukları bulunan Kader- Osman Bekirke çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 11 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Yaşanan tartışma sonucu Kader Bekirke eşi hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı aldı. Kocasının eve gelemediği süre içerisinde Kader Bekirke, eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşıdı. Osman Bekirke'nin aynı mahallede oturan kardeşi ağabeyisini cep telefonu ile arayarak perde ve eşyaların büyük bir bölümünün olmadığını söyledi. Bir çilingirci yardımı ile evine giren Osman Bekirke eşyaların büyük bir bölümünün götürüldüğünü görünce kilidi değiştirip, polise şikayette bulundu. İddiaya göre, ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine çağrılan Kader Bekirke aldığı eşyaların kendine ait olduğunu ve evde bazı özel eşyalarını belirterek, onları da almak istediğini söyledi. Osman Bekirke, polisin isteği üzerine anahtarı eşine verdi. Eve giden Kader Bekirke, iddiaya göre eşyalarını aldıktan sonra evi ateşe verdi.

Eşinin psikolojik sorunları nedeniyle ayrılamaya karar verdiklerini söyleyen Osman Bekirke, hem eşinden hem de anahtarı ona vermesini isteyen polis memurlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Eşinin hakkında 42 gün önce 45 günlük evden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Bekirke, "Evden uzaklaştırma kararı aldırdığı gün boşanma davası açtım. Eve gelip gidemediğim için eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşımış. Kadeşim bana bunu söyleyince eve çilingirci yardımı ile girdim, kilidi değiştirdim. Eşyalarımı götürdüğü için şikayetçi oldum. Emniyet amirliğine geldi. Benden kalan özel eşyalarını almak için anahtarı istedi. Polis memurları da vermemi istedi. Bende anahtarı verdim. Kalan eşyalarını alıp götürürken babamdan bize kalan evi de ateşe vermiş. Beni sürekli ölümle tehdit ettiği için garson olarak çalıştığım işyerinden de ayrıldım. Hem eşimden de ona anahtarı vermemi isteyen polis memurlarından şikayetçiyim" dedi.

Osman Bekirke, büyük olan 12 yaşındaki çocuğunun kendi yanında diğer iki çocuğunun ise eşi ile birlikte kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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