Bosna Hersek'te "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Başçarşı Camisi önünde gerçekleşen açılış programına çok sayıda kişi katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, Hz. Muhammed'in doğduğu ayı Boşnakların büyük bir saygıyla karşıladığını ifade ederek, "Bu derin saygı nedeniyle bu topraklarda yüzyıllardır mevlitler okunur, farklı etkinlikler düzenlenir. Bunlar Bosnalı Müslümanların geleneklerinin bir parçası haline gelmiştir." dedi.

Etkinlik kapsamında 20 gün boyunca farklı programların düzenleneceğini belirten Velic, iyilik ve tebessümün önemine işaret etti.

Bosna Hersek genelindeki kentlerde 23 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte Türkiye ve Bosna Hersek'ten 160'tan fazla katılımcıyla 28 program düzenleneceği kaydedildi.