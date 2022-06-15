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Bosna Hersek'teki Partizan Anıt Mezarlığı'na yapılan saldırıda mezar taşları zarar gördü

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da bulunan Partizan Anıt Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldı.
Bosna Hersek'teki Partizan Anıt Mezarlığı'na yapılan saldırıda mezar taşları zarar gördü

Ülkedeki ulusal anıtlardan biri olan mezarlığa yapılan saldırıda, alandaki tüm mezar taşlarına zarar verildi.

Mostar'daki NOR Antifaşit ve Askerler Derneği Başkanı Sead Djulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade ederek "Mezarlığa zarar verenleri isim ve soy isimleriyle duyuracağız. Bugüne kadar yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız." dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Partizan Anıt Mezarlığı'nda 700 mezar taşının bulunduğu belirtilirken Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic'in anıt mezarlığın yenileneceğine dair açıklamalarına yer verildi.

Mostar'da 1965'te yapılan anıt mezarlıkta İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya için mücadele eden partizanların mezarları bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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