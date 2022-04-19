Bosna Hersek'ten şehitlere saygı için Çanakkale Şehitliği’ne yürüyorlar

BOSNA Hersek'ten ‘Atalarımızın izinde Saraybosna- Çanakkale yürüyüşü’ kapsamında yola çıkan grup Edirne'nin Keşan ilçesine geldi. Geceyi ilçede geçirecek grup, yarın Çanakkale’ye doğru yola çıkacak.

Bosna Hersek’ten gelen Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, bugün sabah saatlerinden İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İpsala ilçesindeki Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden dernek üyeleri, burada dua etti. Gönüllüler daha sonra taşıdıkları Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Keşan’a doğru yola çıktı. Gönüllüler, Keşan’da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker ve dernek üyelerince karşılandı. Daha sonra ise yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne geçildi.

‘BU BİR KARDEŞLİK ÇAĞRISIYDI’

Yürüyüşün koordinatörü olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdülhamit Bolat, etkinliği Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, “Artık Bosna Hersek’te, Boşnak kardeşlerimizle bir gönül bağımız oluşmaya başladı. Zamanın Şahitleri Derneği Başkanı Muhammed Pabic ile de böyle tanıştık. Kendisi Türkiye içinde bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Kendisiyle burası neresi olabilir diye görüştüğümüzde Çanakkale olabileceğini söyledim. Çanakkale’yi araştırdı ve bir hafta sonra geldiğinde dedi ki ‘benim dedem Çanakkale gazisiymiş’ Bu şekilde bilinmeyen çok fazla torunlar, dedeler var. Bu projeye başladığımızda şunu öğrendik, Osmanlı bir haftada bir cuma hutbesiyle kendi mülkünde olmayan 30 bin gönüllü askeri toplayabilmiş. Çanakkale’ye gelmiş bu 30 bin insan. Gerek Sırp, gerek Hırvat, gerek Arnavut, gerek Boşnak. Bu sadece İslami bir çağrı değil, bu bir kardeşlik çağrısıydı. Şu anda biz de bir kardeşlik çağrısı yaptık Bosna Hersek’te. Aramızda hem Sırbistan’dan hem Bosna Herksek’ten Müslüman olanlar da gayrimüslim olanlarda var. Yürüyüş Aliye İzzet Begoviç’in kabrinden dualarla başladı. Daha sonra Novi Pazar’a, oradan da İpsala’ya otobüsle geldik. İpsala’dan da yürüyerek Keşan’a geldik. 24 Nisan’da Çanakkale Kara Savaşları’nı anma programına katılacağız. Ertesi günde 57’nci Alay’a saygı yürüyüşüne katılacağız” dedi.

‘TORUNLARI BURAYA GETİRME AMACIMIZ VAR’

Hedeflerinin 21 kişiyle başladıkları bu organizasyonu ilerleyen yıllarda daha fazla kişiyle yapmak olduğunu belirten dernek başkanı Muhammed Pabic ise, “Saray Bosna Büyükelçisi’ne çok teşekkür ederim. Hem yönlendirmeleri hem de umudumuzun kırıldığı yerlerde bize tekrardan destek vermesi bizim için oldukça umut verici bir şeydi. Gerek Keşan Belediyesi gerek Kızılay gerekse Konya Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi’ne bize yapmış oldukları desteklerinden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, bu akşam Keşan’da konakladıktan sonra yarın sabah Çanakkale Şehitliği’ne doğru yola çıkacak.