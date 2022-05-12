  • BIST 2.394,16
  • Altın 913.141
  • Dolar 15.3831
  • Euro 16.0846
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Bosna Savaşı'nın 4 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek’in Bratunac bölgesindeki Veljaci Anıt Merkezi’nde, Bosna Savaşı’nın 4 kurbanı daha defnedildi.
Bosna Savaşı'nın 4 kurbanı daha toprağa verildi

Toprağa verilen kurbanların, 1954 doğumlu Mehmed Imamovic, 1964 doğumlu Salih Mehic, 1969 doğumlu Salim Kadric ve 1983 doğumlu Salimir Hodzic olduğu; kurbanlardan Mehic ve Hodzic’in 1992’de, Imamovic ve Kadric’in ise 1993’te öldürüldüğü kaydedildi.

Cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Cenaze törenine katılan Salimir Hodzic’in teyzesi Sadeta Suljic, "Nasıl öldürüldüklerini sadece Allah bilir. İşkenceye uğradılar ve sonrasında yakıldılar." ifadesini kullandı.

Salih Mehic’in oğlu Bekir Mehic de babasını hatırlamadığını, öldürüldüğünde sadece iki yaşında olduğunu söyleyerek, babasına ait çok az fotoğrafın bulunduğunu anlattı.

Mehic, "Babam, 1992’nin sonlarında, İsviçre’den ülkesini korumak için geldi ve canını vatanı için feda etti. Geçen yıla kadar babamdan hiçbir haber alamamıştık. Geçen sene, amcam beni aradı ve babamın kemiklerinin bulunduğunu söyledi." diye konuştu.

Cenaze töreninde bulunan Sırp Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, bu bölgede yaşan Boşnaklara uygulanan zulüm ve soykırımın her adımda gözlendiğini vurguladı.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü
Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak12 Mayıs 2022 Perşembe 15:17
  • Elazığ'da 105 deprem konutu için kura çekildi12 Mayıs 2022 Perşembe 15:06
  • Valiler Kararnamesi'yle kritik nöbet değişimleri12 Mayıs 2022 Perşembe 13:53
  • Türkiye'de son yarım asrın en sıcak beşinci nisan ayı yaşandı12 Mayıs 2022 Perşembe 13:51
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa sorunsuz ve hızlı olacaktır12 Mayıs 2022 Perşembe 13:14
  • Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti12 Mayıs 2022 Perşembe 13:07
  • Jandarmadan 8 ilde PKK operasyonu12 Mayıs 2022 Perşembe 12:49
  • 'Hayat tamircisi' bu kez oğlak 'Yıldız'ı yürüttü12 Mayıs 2022 Perşembe 12:45
  • MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi12 Mayıs 2022 Perşembe 12:05
  • Başı enjeksiyon makinesine sıkışan teknisyen öldü12 Mayıs 2022 Perşembe 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti