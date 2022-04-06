Bosna Savaşı'nın 9 kurbanının kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda, 1992-1995'te Srebrenitsa, Bratunac ve Zvornik bölgelerinde kaybolan 9 kişinin kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kimlik tespiti yapılan 9 kişinin tamamının 1995'te Srebrenitsa'da işlenen soykırımın kurbanları oldukları ve kemiklerinin geçen yıl Kalinovik Belediyesinde bulunan toplu mezardan çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanların kimliklerinin DNA analizi sonucu tespit edildiği ve aileleri tarafından da onaylandığı ifade edildi.

Kimlikleri tespit edilen kişiler arasında Elvir Muminovic isimli 17 yaşındaki bir gencin de olduğu kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.