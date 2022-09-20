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Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek

21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları, 22-25 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek

"İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla organize edilecek yarışlarda, 10 ülkeden toplam 900 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun Tersane İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında son şampiyon Asterisk takımı, kupayı yetkililere teslim etti.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, yaptığı açıklamada, "Bu sene çok zorlu bir yarış olacak. Artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Pazar akşamı kupayı yeni şampiyona vereceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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