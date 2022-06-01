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BOTAŞ'tan doğal gaz zammına ilişkin açıklama

BOTAŞ tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
BOTAŞ'tan doğal gaz zammına ilişkin açıklama

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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