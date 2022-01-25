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BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç iddialarına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Doğal gaz depolarımız, planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır."ifadesi kullanıldı.
BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç iddialarına ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ), yapılan açıklamada, doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin, "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi" iddialarına yönelik, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır."

Açıklamada ayrıca, doğal gaz tedarikindeki aksamada borç nedeniyle kesintiler olduğu iddiaları da yalanlanarak, İran dahil hiçbir ülkeye borç bulunmadığı bildirildi.

Doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin ise "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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