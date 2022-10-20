Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret

Bursalı Sıla Zeynep Turan, Wushu Balkan Şampiyonası’nda 48 kiloda şampiyon oldu.
Turan, sevincini ise “bozkurt” işareti yaparak gösterdi.
Ancak Sıla Zeynep Turan’ın “bozkurt” sevinci, kısa sürdü.
“Terbiyesizlik yapma” dedi, kürsüden indirdi
Federasyon Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, Turan’a dönerek “Terbiyesizlik yapma.” dedi ve kürsüden indirdi.
Akyüz bununla da kalmadı, hem Turan hem de antrenörü hakkında disiplin soruşturması açtı.
Çirkin müdahaleye tepkiler de gecikmedi.
Bahçeli’ye ziyaret
Bu arada Sıla, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin kareyi ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçeli ile yan yana gelen sporcu, yine bozkurt işareti yaparak adeta meydan okudu.
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