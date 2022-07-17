Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İlçede geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinin ardından bu yıl da 27 Haziran'da aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. 80 ev ve iş yerinde su baskını meydana gelen ilçede önceden alınan tedbirler sayesinde selin felakete dönüşmesi önlendi.

Selin ardından askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, balçıkla kaplanan alanlarda çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmalarıyla apartmanların zemin katlarındaki çamur büyük oranda temizlendi. İlçede çalışmalar devam ederken, gündelik hayat ise normale döndü.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, geçen yıl 11 Ağustos'ta ilçenin, 48 saatte 453 kilogram yağış aldığını söyledi.

Bu yıl sel öncesinde sağanak uyarısı üzerine gerekli önlemlerin alındığını belirten Atıcı, "27 Haziran'da bütün önlemler alındı. 8 saat içinde bütün hinterlanda yağan 240 kilogramlık yağış. Yani 11 Ağustos'tan daha hızlı ve daha güçlü yağışa rağmen tedbirleri almamızdan dolayı ilçemizde can kaybı olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sahadaki çalışmaları, DSİ Genel Müdürümüzün, AFAD Başkanımızın desteğiyle işler hızlandı, hayat normale döndü." dedi.

"Kısa sürede Bozkurt eski günlerine dönecek"

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da geçen yılki sel felaketinden sonra çalışmaların hızlı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu yıl da 27 Haziran'da tekrar sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanımız Yunus Sezer'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda bütün evlerdeki su tahliye edildi. Çalışmalar tekrar hızlandı. İnşallah Bozkurt'umuz, yapılması gerekenler kısa sürede bitirilip eski yaşantısına dönecek. En büyük tesellimiz, önceki sel sonrası alınan tedbirler sayesinde can kaybımızın olmaması. Diğer noktalarda devletimiz güçlü, tekrar çalışmalara yoğun şekilde başlandı. Kısa sürede inşallah tekrar imalatlar yapılarak Bozkurt eski günlerine dönecek."

Yanık, 27 Haziran'daki sel öncesinde ilçede altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Altyapımız, içme suyu, kanalizasyon, yağmurlama yüzde 98 tamamlanmıştı. Sel, çayın iki yakasında içme suyu, yağmurlama, kanalizasyon sistemlerinde hasara yol açtı. İnşallah onlar da bir ay içinde çalışır hale getirilecek." diye konuştu.