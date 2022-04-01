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Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprüde ulaşım sağlanmıyor.
Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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