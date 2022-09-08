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Brent petrol 8 ayın en düşük seviyesini gördü

Brent petrol 90 doların altına geriledi. 87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Brent petrol 8 ayın en düşük seviyesini gördü

Enerjiye olan talebin düşecek olması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüşler sürüyor. Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

AVRUPA'DA ENERJİ KITLIĞI

Avrupa'da da doğalgaz fiyatları bir önceki güne göre düşüş yaşadı. Avrupa’da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Merkez bankaları enflasyonu bastırmak için faizleri yükseltirken ekonomilerin resesyona girebileceği yönündeki endişeler artıyor. Öte yandan Çin’de Chengdu ve Shenzhen gibi büyük bölgelerde uygulanan karantinalar genişlerken katı pandemi kısıtlamaları petrol talebine büyük darbe vurmayı sürdürüyor.

Her ne kadar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) hafta başında üretimi kısma kararı alarak yüksek fiyat seviyesinin sürmesi için çabalasa da piyasada talep yönlü endişelerin baskın gelmesi fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.

Oanda kıdemli piyasa analisti Ed Moya konu ile ilgili değerlendirmesinde, “ABD ekonomisinin ne kadar güçlü kaldığı ve Çin’deki corona virüsü salgınından kaynaklanan talep şokunun büyük oranda fiyatlandığı düşünülürse Batı Teksas ham petrolünün 80 dolarda kalması gerekiyor” dedi.

UBS’TEN KORKUTAN TAHMİN

Öte yandan İsviçreli bankacılık devi UBS’in petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı sene sonu tahmini ise korkuttu. Uzmanlar tarafından kaleme alınan notta “Brent’in bu yılı varil başına 125 dolar civarında bitirmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

UBS stratejistlerine göre petrol; gaz ve kömür piyasasında yaşanan problemler nedeniyle elektrik üretmek için kullanılacak ve artan talep petrolü küresel olarak destekleyecek.

Öte yandan aynı notta Çin ekonomisinin önümüzdeki aylarda toparlanmaya başlayacağı ön görülürken stratejistler ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne dönük kararlarının da fiyatları yukarı yönlü etkileyeceğini savundu.

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